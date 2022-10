Zelenskyj: V Rusku pripravujú verejnosť na použitie jadrových zbraní

Londýn/Kyjev 7. októbra (TASR) - Ruskí predstavitelia začali pripravovať tamojšiu verejnosť na možné použitie jadrových zbraní. V rozhovore pre britskú stanicu BBC to v piatok povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý si však podľa vlastných slov nemyslí, že Moskva sa naozaj chystá tieto zbrane použiť.



V súvislosti s ukrajinskou protiofenzívou a tiež anexiou štyroch ukrajinských oblastí Moskvou vznikli obavy, podporené vyhláseniami niektorých ruských predstaviteľov, že Rusko by mohlo použiť na obranu týchto oblastí taktické jadrové zbrane.



"Nie sú pripravení tieto zbrane použiť. Ale začínajú o tom komunikovať. Nevedia, či ich použijú alebo nie. Ja si myslím, že nebezpečné je už hovoriť o tom," povedal Zelenskyj po anglicky.



Ako dodal po ukrajinsky, ľudia držiaci v Rusku moc "majú radi život, takže ja si nemyslím, že s použitím jadrových zbraní je to také určité, ako hovoria niektorí experti".



V rozhovore poprel, že by bol vo štvrtok vyzval západné krajiny na vojenské údery proti Rusku. Jeho vyjadrenia boli vraj nesprávne preložené a pod údermi mal v skutočnosti na mysli sankcie.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok reagoval na Zelenského vyhlásením, že sa snaží vyvolať svetovú vojnu. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov zase poznamenal, že Zelenského výrok potvrdzuje správnosť februárového rozhodnutia Moskvy spustiť na Ukrajine takzvanú špeciálnu vojenskú operáciu.