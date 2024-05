Zelenskyj v sobotu navštívi Saudskú Arábiu, uviedol diplomatický zdroj

Rijád 31. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu navštívi Saudskú Arábiu s cieľom získať podporu pre plánovaný mierový summit vo Švajčiarsku, ktorý sa uskutoční v júni. TASR informuje podľa agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na diplomatický zdroj z prostredia ukrajinského veľvyslanectva v Rijáde.



Zelenskyj podľa zdroja pricestuje do prístavného mesta Džidda na krátku návštevu, počas ktorej sa stretne so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom a ďalšími predstaviteľmi kráľovstva.



Švajčiarsko pozýva približne 160 krajín na summit, ktorý sa uskutoční 15. - 16. júna. Účastníci majú rokovať o spôsoboch, ako dosiahnuť trvácny mier na Ukrajine. Rusko, ktoré vo februári 2022 spustilo inváziu do tejto susednej krajiny, pozvánku nedostalo, píše DPA. Saudská Arábia sa v spojitosti s vojnou usiluje udržiavať neutrálny postoj, dodáva agentúra. Toto kráľovstvo, ktoré má bohaté ložiská ropy, je spojencom USA a usiluje sa udržiavať dobré vzťahy aj s Moskvou a opakovane sa ponúklo ako sprostredkovateľ v rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom.