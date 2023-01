Zelenskyj: V Soledare sa bojuje; Prigožin deklaruje dobytie mesta

Kyjev 11. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu informoval, že boje v meste Soledar na východe Ukrajiny pokračujú. Poprel tak tvrdenia ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny, ktorá v utorok aj v stredu opakovanie deklarovala, že toto strategicky významné mesto dobyla. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a stanice Sky News.



Ukrajinský prezident vo svojom tradičnom večernom prejave povedal, že "teroristický štát a jeho propagandisti sa snažia predstierať" dosiahnutie určitých úspechov v Soledare, kde však podľa jeho slov stále prebiehajú boje. Zelenskyj dodal, že front sa "drží" a Kyjev robí všetko pre to, aby poslnil ukrajinskú obranu.



Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin bezprostredne po jeho prejave deklaroval presný opak, informuje Sky News. Vagnerovci podľa jeho slov Soledar už "úplne oslobodili" spod ukrajinskej kontroly, pričom údajne zabili približne 500 ukrajinských vojakov. "Celé mesto je posiate mŕtvolami ukrajinských vojakov," povedal Prigožin.



Šéf vagnerovcov pritom už v utorok večer oznámil, že jeho jednotky úplne ovládli Soledar. Kyjev v stredu ráno jeho tvrdenia poprel a samotná ruská armáda neskôr taktiež uviedla, že boje o mesto stále prebiehajú.



Soledar sa nachádza desať kilometrov severne od Bachmutu, ktorého dobytie je zrejme hlavnou operačnou úlohou ruskej armády. Útok ruských jednotiek na Soledar je pokusom obísť Bachmut zo severu a narušiť zásobovacie trasy slúžiace ukrajinskej armáde.



Ruská strana má zrejme záujem ovládnuť aj vstupy do 200 kilometrov dlhých opustených tunelov soľných baní, ktoré vedú pod touto oblasťou. Obe strany sa obávajú, že ich nepriateľ môže použiť na prienik do tyla.