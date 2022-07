Zelenskyj v telefonáte poďakoval Johnsonovi za podporu pre Ukrajinu

Kyjev 7. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok v telefonáte poďakoval britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi za podporu pre Ukrajinu. Uviedla to hovorkyňa britskej vlády, informuje TASR podľa správy britského denníka The Guardian.



Zelenskyj poďakoval britskému premiérovi za podporu pre Kyjev a uviedol, že ukrajinský ľud je vďačný za úsilie Spojeného kráľovstva.



Johnson v rozhovore zdôraznil neotrasiteľnú podporu Spojeného kráľovstva ukrajinskému prezidentovi a povedal, že Británia bude pokračovať v poskytovaní životne dôležitej obrannej pomoci tak dlho, ako to bude potrebné, povedala hovorkyňa britskej vlády.



Britský premiér dodal, že v spolupráci s partnermi sa pokúsia ukončiť blokádu obilia v ukrajinských prístavoch. Zároveň poďakoval ukrajinskému prezidentovi za priateľstvo a za všetko čo robí pri boji za slobodu. "Si hrdina, všetci ťa majú radi," odkázal Zelenskému.



Ukrajinský prezident v rozhovore pre americkú televíziu CNN označil britského premiéra za "skutočného priateľa Ukrajiny". Zelenskyj dúfa, že postoj Spojeného kráľovstva voči Ukrajine sa po Johnsonovej rezignácii nezmení.



"Ďakujeme Boris Johnson za to... že si pri podpore Ukrajiny vždy stál v popredí," napísal poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak na sociálnej sieti Twitter. Pripomenul, že Johnson bol jedným z prvých lídrov, ktorý po začatí vojny na Ukrajine navštívili Kyjev bez ohľadu na hrozbu raketových útokov.



Britský premiér vo štvrtok oznámil, že odstúpi. Pod vnútrostranícky tlak sa dostal po tom, ako jeho kabinet paralyzovala rezignácia niekoľkých ministrov a vysokých štátnych úradníkov.



Podľa britských médií sa pôvodne chystal oznámiť rezignáciu s účinnosťou až na jeseň. Kritici z vlastnej strany i opozície ho však vyzvali na okamžitý odchod.