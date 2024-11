Zelenskyj v tisíci deň ruskej invázie predstavil plán odolnosti

Kyjev 19. novembra (TASR) — Prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok v ukrajinskom parlamente povedal, že vojna na Ukrajine dospela do rozhodujúceho okamihu. Občanov vyzval, aby zostali "nezlomní", a predstavil tzv. plán odolnosti obsahujúci aj značné zvýšenie výroby útočných zbraní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V hodinovom prejave pri príležitosti 1000 dní od začiatku invázie ruských síl Zelenskyj uviedol, že Ukrajina nebude obchodovať so svojou suverenitou ani sa nevzdá práva na integritu svojho územia. Vylúčil tiež konanie nových volieb, kým nebude dosiahnutý mier.



"V tejto fáze vojny sa rozhoduje o tom, kto zvíťazí – či my nad nepriateľom, alebo nepriateľ nad nami Ukrajincami... a Európanmi a všetkými, ktorí chcú žiť slobodne a nepodliehať diktátorovi," vyhlásil Zelenskyj.



Na pôde parlamentu predstavil desaťbodový "plán odolnosti" zameraný na domáce témy. Prichádza po tom, čo na jeseň zverejnil "plán víťazstva", primárne orientovaný na západných spojencov, za čo si na domácej scéne vyslúžil určitú kritiku.



Detaily druhého plánu zverejnia ešte v priebehu tohto roka. Vo všeobecnosti zahŕňa kroky na stabilizáciu frontovej línie, podporu vojenských inovácií a výroby zbraní, ako aj opatrenia na podporu národnej jednoty a kultúrnej identity.



"Jednota je prvým bodom nášho plánu odolnosti,“ povedal Zelenskyj. Avizoval, že Ukrajina chce na budúci rok vyrobiť najmenej 30.000 bezpilotných lietadiel s dlhým doletom a 3000 riadených striel. Pripomenul, že Ukrajina už zasiahla ciele raketami domácej výroby Neptun. V ukrajinskom sektore výroby zbraní už podľa neho pôsobí 40 zahraničných subjektov.



V súvislosti s výročím začiatku invázie ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí a vyzvalo spojencov, aby zintenzívnili svoju vojenskú podporu s cieľom dosiahnuť "udržateľné" ukončenie vojny.



"Ukrajina sa nikdy nepodvolí okupantom a ruská armáda bude potrestaná za porušenie medzinárodného práva," uviedlo ministerstvo.