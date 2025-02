Zelenskyj v utorok pricestuje do Ankary na stretnutie s Erdoganom

Ankara 17. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok navštívi Turecko, kde bude rokovať s tamojším prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom o krokoch na "ďalšie posilnenie spolupráce medi oboma krajinami". Oznámil to v pondelok šéf Erdoganovho komunikačného tímu Fahrettin Altun sieti X, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Zelenskyj pricestuje do Ankary zo Spojených Arabských emirátov (SAE), kde od nedele rokuje o hospodárskej spolupráci. Zelenského hovorca Sergej Nykyforov v pondelok informoval, že prezident v stredu navštívi Saudskú Arábiu spolu s manželkou v rámci "dlhodobo plánovanej" oficiálnej návštevy.



Ukrajinský prezident navštívi Turecko po tretíkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Turecko naposledy navštívil v marci 2024, pripomína AFP.



Turecko, ktoré je členom NATO, sa usiluje udržiavať dobré vzťahy so svojimi čiernomorskými susedmi - Ukrajinou a Ruskom, pričom Erdogan sa podľa AFP považuje za kľúčového sprostredkovateľa a možného mierotvorcu medzi bojujúcimi stranami



Ankara poskytla Ukrajine drony, ale neuvalila sankcie voči Moskve, ktoré uvalil Západ.



V saudskej metropole Rijád v utorok začnú rokovania medzi ruskou a americkou delegáciou, ktoré budú viesť ministri zahraničných vecí Marco Rubio a Sergej Lavrov. Podľa Kremľa je toto stretnutie súčasťou úsilia o nápravu vzťahov s Washingtonom, píše AFP.



Americkí a ruskí predstavitelia sa pripravujú na stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. AFP pripomína, že Európa a Kyjev sa obávajú, že Washington a Moskva sa pokúsia ukončiť vojnu na Ukrajine bez ich účasti na rokovaniach.