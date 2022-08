Zelenskyj: V Záporožskej elektrárni hrozí jadrová katastrofa

Kyjev 27. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval pred potenciálnou jadrovou katastrofou v súvislosti s obliehanou Záporožskou atómovou elektrárňou na juhu Ukrajiny po tom, čo pre požiar spôsobený ostreľovaním boli núdzovo odstavené dva atómové reaktory. TASR správu prebrala v sobotu od agentúry DPA.



"Rád by som zdôraznil, že situácia zostáva naďalej veľmi riskantná a nebezpečná," Zelenskyj uviedol vo svojom piatkovom príhovore. "Ak sa toto zopakuje... situácia v elektrárni bude opäť na pokraji katastrofy."



Ukrajinský prezident vyzval ruské jednotky, okupujúce jadrové zariadenie, aby sa stiahli. Zároveň navrhol, aby medzinárodné spoločenstvo do elektrárne vyslalo tím nezávislých odborníkov za účelom preskúmania jej technického stavu.



Záporožská jadrová elektráreň v meste Enerhodar na juhu Ukrajiny bola od ukrajinskej elektrickej prenosovej sústavy vo štvrtok odpojená prvýkrát vo svojich dejinách – spôsobil to požiar zapríčinený ostreľovaním, ktorý poškodil elektrické vedenie, informovala predtým Ukrajina.



Jadrová elektráreň je už pripojená k elektrickej sieti Ukrajiny a znovu ju zásobuje elektrinou. Ukrajina a Rusko sa navzájom obviňujú z ostreľovania elektrárne, ani jedno tvrdenie zatiaľ nebolo možné nezávisle overiť.