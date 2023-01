Zelenskyj varoval pred novou ruskou ofenzívou na Ukrajine

Kyjev 4. januára (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorkovom videopríhovore zopakoval varovanie, že Rusko plánuje spustiť novú rozsiahlu ofenzívu na Ukrajine. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Zelenskyj konštatoval, že niet pochybností o tom, že súčasní predstavitelia Ruska využijú "všetko, čo im zostalo" a všetok ľudský potenciál, ktorý majú k dispozícii, na to, aby sa pokúsili zvrátiť vývoj vojny a prinajmenšom oddialili svoju porážku.



"Tento scenár Ruska musíme prekaziť. Pripravujeme sa na to. Teroristi musia prehrať. Akýkoľvek ich pokus o novú ofenzívu musí zlyhať," zdôraznil Zelenskyj.



V pondelok Zelenskyj varoval, že Rusko plánuje rozšíriť útoky bezpilotnými lietadlami vyrobenými v Iráne, aby vyčerpalo Ukrajinu.



Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj v decembri v rozhovore pre britský magazín The Economist povedal, že Rusko by mohlo podniknúť druhý pokus o dobytie Kyjeva. Podľa neho sa nepriateľ aktívne pripravuje na novú ofenzívu, zhromažďuje personál a zbrane. Zalužnyj vyslovil predpoklad, že ďalšia fáza vojny sa začne najneskôr koncom januára.