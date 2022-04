Zelenskyj varoval pred zintenzívnením bojov na východe Ukrajiny

Kyjev/Ľvov 11. apríla (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval v nedeľu obyvateľov svojej krajiny, že Rusko zrejme uskutoční väčšie vojenské operácie na východe krajiny. Najbližší týždeň bude podľa neho rovnako kľúčovým ako všetky ostatné v tejto vojne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



"Ruské jednotky sa presunú k ešte väčším operáciám na východe nášho štátu," povedal Zelenskyj vo svojom najnovšom nočnom príhovore.



Rusko obvinil zo snahy vyhnúť sa zodpovednosti za vojnové zločiny.



"Keď ľuďom chýba odvaha priznať si chyby, ospravedlniť sa, prispôsobiť sa realite a poučiť sa, zmenia sa na netvory. A keď to svet prehliada, netvory sa rozhodnú, že to svet sa musí prispôsobiť im. Ukrajina to všetko zastaví," vyhlásil Zelenskyj. "Príde deň, keď budú musieť všetko priznať. Prijať pravdu."



Ukrajinský líder tiež znova vyzval západné krajiny, aby poskytli jeho krajine viac pomoci. Počas nedeľňajšieho telefonátu s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom podľa vlastných slov hovoril o tom, ako posilniť sankcie voči Rusku a "ako prinútiť Rusko, aby sa usilovalo o mier".



"Rád konštatujem, že postoj Nemecka sa nedávno zmenil v prospech Ukrajiny. Považujem to za úplne logické," doplnil Zelenskyj.