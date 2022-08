Zelenskyj varoval Rusko pred postavením ukrajinským vojakov pred súd

Kyjev 22. augusta (TASR) – Rusko môže provokatívne postaviť ukrajinských vojakov pred súd budúcu stredu, keď si Ukrajina pripomenie 31 rokov nezávislosti. Uviedol to v nedeľu večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Zelenskyj sa v pravidelnom večernom príhovore odvolával na správy médií, podľa ktorých Rusko pripravuje súd s ukrajinskými vojakmi zajatými počas obliehania mesta Mariupol práve v čase ukrajinského výročia.



Ukrajina bude sláviť Deň nezávislosti 24. augusta. V tento deň uplynie zároveň šesť mesiacov od začiatku invázie Ruska do bývalej sovietskej republiky.



"Ak sa tento hanebný súd uskutoční, ak našich ľudí privedú pred tieto kulisy v rozpore so všetkými dohodami, všetkými medzinárodnými pravidlami, ak dôjde k porušovaniu práv... to bude hranica, za ktorou sú akékoľvek rokovania nemožné," vyhlásil Zelenskyj. "Rusko sa odstrihne od rokovaní. Nebudú ďalšie rozhovory," zdôraznil.



Ukrajinský líder sa vrátil k téme, o ktorej hovoril predošlý večer. Vtedy Ukrajincov varoval, že Rusko sa v najbližšom týždni môže pokúsiť urobiť "niečo obzvlášť škaredé, obzvlášť kruté". Vyzval ich súčasne, aby Moskve nedovolili medzi sebou šíriť "skľúčenosť a strach".



V súvislosti s výročím nezávislosti vyhlásili v metropole Kyjev zákaz verejných zhromaždení od 22. do 25. augusta. V druhom najväčšom ukrajinskom meste Charkov bude v platnosti zákaz vychádzania od 23. augusta večer do 25. augusta ráno.