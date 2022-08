Zelenskyj varoval Ukrajincov: Vyhýbajte sa ruským vojenským základniam

Kyjev 17. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval Ukrajincov žijúcich na Krymskom polostrove a v ďalších oblastiach krajiny, aby sa vyhýbali ruským vojenských základniam. Jeho prosba nasledovala po tom, čo Krym okupovaný Ruskom zažil za posledný týždeň tri takéto útoky, uviedol v stredu portál britského denníka The Guardian.



"Nepribližujte sa k vojenským objektom ruskej armády," varoval Zelenskyj v utorok večer vo svojom videopríhovore. Dodal, že kvôli "fušerstvu" môžu tiež vybuchnúť.



"Každý deň a každú noc sa dozvedáme správy o výbuchoch na území dočasne obsadenom okupantmi. Teraz žiadam všetkých našich ľudí na Kryme, v ďalších oblastiach na juhu krajiny, v okupovaných oblastiach Donbasu, v Charkovskej oblasti, aby ste boli veľmi opatrní. Prosím, nepribližujte sa k vojenským objektom ruskej armády a k všetkým tým miestam, kde skladujú muníciu a zbrane, kde majú svoje veliteľstvá," upozorňoval Zelenskyj.



"Čím menej príležitostí páchať zlo a zabíjať Ukrajincov budú okupanti mať, tým skôr budeme schopní ukončiť túto vojnu oslobodením nášho územia. A kolóna áut opúšťajúcich v týchto dňoch Krym cez most do Ruska dokazuje, že absolútna väčšina občanov teroristického štátu už chápe, alebo aspoň cíti, že Krym nie je miesto pre nich," dodal Zelenskyj.



Rusko pripisuje explózie na Kryme "sabotérom" a predtým v stredu oznámilo, že zadržalo šesť členov islamistickej teroristickej bunky.



Ukrajina sa neprihlásila k zodpovednosti za útoky na Kryme, ale hlavný poradca prezidenta Zelenského Mychajlo Podoľak o týchto útokoch pre Guardian v utorok povedal: "Krym okupovaný Rusmi znamená, že budú vybuchovať sklady zbraní a že votrelcom a zlodejom hrozí vysoké riziko smrti."