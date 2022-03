Zelenskyj varoval, že ak Ukrajina padne, na rade budú pobaltské štáty

Kyjev 3. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyzval Západ, aby zvýšil vojenskú pomoc Ukrajine. Dodal, že inak bude Rusko postupovať do zvyšku Európy. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Ak nemáte právomoc zatvoriť oblohu, tak mi dajte lietadlá!" povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii. "Ak už my nebudeme, Bože chráň, na rade budú Lotyšsko, Litva, Estónsko," varoval a dodal: "Verte mi."



Zelenskyj vyzval na priame rozhovory s ruským lídrom Vladimirom Putinom a povedal, že "je to jediný spôsob, ako zastaviť túto vojnu".



"My neútočíme na Rusko a nemáme v pláne naň útočiť. Čo od nás chcete? Nechajte našu krajinu na pokoji," adresoval svoje slová Putinovi Zelenskyj.



"Sadnite si so mnou. Ale nie 30 metrov odo mňa ako s (francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom)," uviedol ukrajinský líder a narážal tým na Putinove stretnutia so svetovými lídrami za dnes už slávnym, nesmierne dlhým stolom.



Zelenskyj – ktorý sa ešte pred niekoľkými týždňami pokúšal upokojiť Ukrajincov po tvrdeniach Spojených štátov, že Rusko plánuje napadnúť ich krajinu – vyhlásil: "Nikto v modernom svete si nemyslel, že človek sa môže správať ako beštia."



Putin spustil inváziu na Ukrajinu minulý týždeň. Rusko tvrdí, že pri útokoch necieli na civilné oblasti, napriek rozsiahlym dôkazom o opaku.



Ukrajina v stredu oznámila, že ruské lietadlá zasiahli v severnom meste Černihiv školu a zabili deväť ľudí.



Vláda v Kyjeve tiež informovala, že od začiatku Putinovej invázie bolo zabitých vyše 350 civilistov.