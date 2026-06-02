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Zelenskyj varuje pred ďalšími rozsiahlymi útokmi Ruska

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Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR - Roman Hanc

Nočné útoky z pondelka na utorok si vyžiadali najmenej 22 obetí. Podľa Zelenského Rusko útočilo viac ako 650 dronmi a 70 raketami, ktoré okrem 22 úmrtí zranili viac ako 130 ľudí.

Autor TASR
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Kyjev 2. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že ruské jednotky by v utorok večer mohli podniknúť ďalší obrovský útok na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Podľa našich spravodajských informácií môže dnes večer dôjsť k ďalšiemu rozsiahlemu útoku,“ uviedol v pravidelnom večernom videopríhovore. „Dôrazne vás prosím, aby ste venovali pozornosť varovaniam pred náletmi,“ dodal.

Nočné útoky z pondelka na utorok si vyžiadali najmenej 22 obetí. Podľa Zelenského Rusko útočilo viac ako 650 dronmi a 70 raketami, ktoré okrem 22 úmrtí zranili viac ako 130 ľudí.

Žiaľ, súčasná úroveň dodávok pre našu protivzdušnú obranu nám neumožňuje zachytiť významnú časť rakiet,“ uviedol ukrajinský prezident. „Všetci partneri spoločne a všetci v Európe musia naďalej pracovať na tom, aby Ukrajina dostala rakety protivzdušnej obrany, potrebné systémy, dôležité spravodajské informácie a ďalšie zdroje, ktoré pomôžu zachraňovať životy,“ doplnil.
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