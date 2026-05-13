Zelenskyj varuje pred ďalšími ruskými útokmi počas dňa
Autor TASR
Kyjev 13. mája (TASR) - Prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Ukrajina môže v stredu očakávať vlny ruských dronových útokov, pretože v ukrajinskom vzdušnom priestore bolo zaznamenaných viac ako 100 bezpilotných lietadiel. Agentúra Reuters uvádza, že k útokom Moskvy dochádza čoraz častejšie aj počas dňa, píše TASR.
„Rusko pokračuje vo svojich útokoch a robí to bezočivo. Zámerne cieli na našu železničnú infraštruktúru a civilné objekty v našich mestách,“ uviedol Zelenskyj v príspevku na platforme X.
Od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 podnikalo Rusko dronové a raketové údery najmä v noci. V uplynulých týždňoch opakovane útočilo stovkami bezpilotných lietadiel a projektilov aj počas dňa, čo významným spôsobom narúša život civilistov. „Je dôležité vytrvalo odraziť každý útok. Je dôležité podporovať Ukrajinu a nemlčať o ruskej vojne,“ dodal Zelenskyj.
Ukrajinské vzdušné sily informovali, že Rusko od utorka 18.00 h (17.00 h SELČ) zaútočilo na krajinu 139 dronmi, z ktorých sa podarilo zneškodniť 111. Moskva popiera, že by cielila na civilistov, no počas vojny zahynuli už tisíce z nich. Kyjev zároveň zintenzívnil útoky na ruský energetický sektor hlboko na ruskom území, i keď iba v menšom rozsahu.
