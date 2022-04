Zelenskyj varuje, že ruská armáda by mohla použiť chemické zbrane

Kyjev 12. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok neskoro večer vyhlásil, že ruské jednotky môžu na Ukrajine použiť chemické zbrane. Zároveň vyzval Západ, aby uvalil na Moskvu prísne sankcie, ktoré by zabránili čo i len rečiam o použití takýchto zbraní. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



V pondelok sa objavili nepotvrdené správy, podľa ktorých boli v obkľúčenom prístavnom meste Mariupol na juhu Ukrajiny použité chemické zbrane, píše Reuters.



"Pristupujeme k tomu s maximálnou vážnosťou," uviedol Zelenskyj vo svojom každodennom video príhovore. Nepovedal však, že by chemické zbrane už boli použité.



"Chcel by som svetovým lídrom pripomenúť, že o možnom použití chemických zbraní ruskou armádou sa už diskutovalo. A už vtedy to znamenalo, že na ruskú agresiu bolo potrebné reagovať oveľa tvrdšie a rýchlejšie," povedal ukrajinský prezident.



Ukrajinská špeciálna jednotka Azov, ktorá v častiach zničeného mesta stále vzdoruje ruským útokom, na platforme Telegram napísala, že ruská armáda zhodila z dronu na Mariupol jedovatú látku neznámeho pôvodu, informovala agentúra DPA.



Verejnoprávna ukrajinská televízia Suspilne podľa DPA pripomenula, že správa nebola potvrdená oficiálnymi orgánmi.



Poradca primátora Mariupolu Petro Andriuščenko na Telegrame takisto napísal, že správy o chemickom útoku neboli dosiaľ potvrdené a že očakáva, že podrobnosti poskytne neskôr, uvádza Reuters.



Hovorca Pentagónu John Kirby povedal, že ani Spojené štáty v tejto chvíli tieto správy nemôžu potvrdiť s tým, že situáciu budú naďalej pozorne sledovať.



Hovorca ukrajinského ministerstva obrany Olexandr Motuzianyk v pondelok uviedol, že Ukrajina očakáva, že Rusko už čoskoro spustí veľkú ofenzívu na východe krajiny. Európska únia v pondelok pripustila možnosť zavedenia ďalších protiruských sankcií.



"Ropné embargo voči Rusku je nevyhnutnosťou. Každý nový balík sankcií voči Rusku, ktorý sa netýka ropy, prijmú v Moskve s úsmevom," dodal Zelenskyj.