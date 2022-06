Zelenskyj varuje, že zásoby obilia sa môžu do jesene strojnásobiť

Kyjev 6. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok varoval, že objem obilia, ktorý Ukrajina nedokáže exportovať pre blokády zo strany Ruska, by sa do jesene mohol minimálne strojnásobiť. TASR správu prevzala z AFP.



"Práve teraz máme zablokovaných asi 20 - 25 miliónov ton. Na jeseň to môže byť 70 - 75 miliónov ton," povedal Zelenskyj.



Ukrajiny bola pred inváziou ruskej armády 24. februára štvrtým najväčším exportérom obilia na svete.



Rusko však zablokovalo ukrajinské prístavy, ktoré sú kľúčové pre dodávky poľnohospodárskych produktov na svetové trhy. Kyjev tak musí hľadať alternatívy a presúvať obilie po železnici cez západnú hranicu alebo cez Rumunsko a jeho prístavy na Dunaji a v Čiernom mori, čo celý proces komplikuje a brzdí.



Mnoho krajín sveta je pritom závislých od dodávok z Ukrajiny, ktorá pred vojnou vyvážala cez more 4,5 milióna ton poľnohospodárskej produkcie mesačne - 12 % svetového exportu pšenice, 15 % kukurice a 50 % slnečnicového oleja.



Blokáda Ukrajiny siaha od Azovského mora, ktoré je pre lodnú dopravu uzavreté od začiatku ruskej invázie, až po čiernomorský prístav Odesa, ktorý pred vojnou zabezpečoval 60 % ukrajinského námorného obchodu.