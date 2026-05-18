Zelenskyj: Vďaka ruským interným dokumentom vidíme straty Moskvy
Autor TASR
Kyjev 18. mája (TASR) - Prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že spravodajská služba Ukrajiny získala ruské interné dokumenty so skutočnými ekonomickými stratami Moskvy v dôsledku vojny. TASR o tom informuje na základe príspevku prezidenta na platforme X.
V dôsledku vojny klesol najmä počet aktívnych ropných vrtov. „Len jedna ruská ropná spoločnosť, a to ani nie tá najväčšia, bola nútená odstaviť okolo 400 vrtov. Vzhľadom na špecifiká ruskej ťažby ropy ide o významné straty, keďže ich opätovné spustenie je v Rusku oveľa náročnejšie ako v iných krajinách,“ vyhlásil Zelenskyj.
Ďalším indikátorom strát je pokles spracovania ropy o najmenej desať percent iba za posledných niekoľko mesiacov. „Vidíme, že naše ukrajinské ďalekosiahle sankcie sú naozaj efektívne, a budeme naďalej rozširovať túto líniu aktívnych opatrení,“ zhodnotil.
Takisto poukázal na „bankovú krízu v Rusku“, pričom sa údajne 11 finančných inštitúcií pripravuje na úplnú likvidáciu a osem bánk čelí problémom, ktoré nedokážu vyriešiť bez vonkajších zdrojov. „Aj tohtoročné údaje o deficite vo federálnom rozpočte (Ruska) sú pre nás povzbudivé - v piatom mesiaci tohto roka dosiahli takmer 80 miliárd dolárov,“ vyhlásil Zelenskyj.
„Poveril som šéfa Zahraničnej spravodajskej služby Ukrajiny Oleha Luhovského, aby... zdieľal získané informácie o pokusoch Ruska zapojiť globálne spoločnosti do riešenia svojich finančných ťažkostí a do schém obchádzania sankcií,“ napísal Zelenskyj na X. „Zaznamenali sme najmä pokusy o vývoz obilia z dočasne okupovaného územia Krymu, no, žiaľ, aj iné formy ekonomického vykorisťovania polostrova, na čom sa podieľajú subjekty zo Spojených štátov. Informujeme o tom našich partnerov,“ uzavrel prezident a poďakoval sa spravodajskej službe za jej prácu.
