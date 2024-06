Zelenskyj verí, že aj budúca francúzska vláda bude podporovať Ukrajinu

Kyjev 27. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj verí, že Francúzsko bude aj po nadchádzajúcich voľbách naďalej podporovať Ukrajinu na bojisku. Povedal to vo štvrtok pre agentúru AFP, informuje TASR.



"Veríme, že Francúzi budú pokračovať v podpore Ukrajiny bez ohľadu na politickú situáciu," povedal Zelenskyj. "Sme presvedčení, že ďalšia vláda bude nezávislá od ruského agresora a zostane verná európskym hodnotám a silnej a zjednotenej Európe," povedal.



Zároveň vyjadril nádej, že aj budúca francúzska vláda bude pokračovať v komplexnej pomoci Ukrajine na bojisku i na jej ceste k členstvu v Európskej únii.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron zvolal predčasné voľby vo Francúzsku začiatkom júna v reakcii na nedávne výsledky volieb do Európskeho parlamentu, v ktorých zvíťazilo krajne pravicové Národné združenie (RN) a jeho strana zaznamenala prepad. Predvolebné prieskumy pritom naznačujú, že v krajine narástla podpora krajne pravicových strán, ktoré zaujímajú voči Ukrajine skeptický postoj.



V predvolebný prieskumoch vedie tri dni pred nedeľňajším prvým kolom volieb RN na čele s Jordanom Bardellom, ktorému vyjadrilo podporu 32 percent opýtaných. Za ním nesleduje ľavicový blok Nový ľudový front (NFP) s približne 30 percentami. Macronova centristická aliancia sa umiestnila tretia a podporilo ju asi 20 percent opýtaných. AFP však upozorňuje, že na výsledky volieb by v konečnom dôsledku mohla mať vplyv napríklad aj nezvyčajne vysoká volebná účasť.



Kritici pritom dlho poukazujú na dobré vzťahy RN s Kremľom v minulosti, ako aj na veľkú finančnú pôžičku, ktorú dostal predchodca RN strana Národný front v roku 2014 od ruskej banky. Pôžička však už bola medzičasom splatená, pripomína AFP.



Bardella tento týždeň prisľúbil, že zostane ostražitý vo svetle hrozby z Ruska. Zároveň však povedal, že RN nevyšle na Ukrajinu vojakov, ak voľby vyhrá. Macron pritom možnosť vyslania vojakov na Ukrajinu predtým nevylúčil.