Zelenskyj verí, že Kongres USA poskytne Ukrajine potrebnú pomoc

Kyjev 10. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vo svojom pravidelnom večernom príhovore vyjadril presvedčenie, že americký Kongres napokon rozhodne o poskytnutí potrebnej pomoci Ukrajine a posilní tak jej obranyschopnosť. TASR informáciu prevzala od agentúry DPA.



Zelenskyj na sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter, zverejnil video zo svojho rozhovoru so zákonodarcami z Washingtonu, v ktorom ich vyzval k poskytnutiu ďalšej pomoci Kyjevu. Snemovňa ďalšiu pomoc Ukrajine zadržiava, pričom bývalý prezident Donald Trump povedal republikánom, že si neželá, aby pomoc, ktorej schválenie je spojené s imigračnou legislatívou USA, schválili.



"Nemôžeme dopustiť šírenie vojny a ruského zla," vyhlásil Zelenskyj. Jeho vyhlásenie prišlo v čase, keď nemecký kancelár Olaf Scholz vo Washingtone hovoril s americkým prezidentom Joeom Bidenom o financovaní Ukrajiny.



Ukrajina je závislá od spojencov, najmä od USA, pokiaľ ide o vojenské dodávky. Žiada o rozšírenie systému protivzdušnej obrany o americké systémy Patriot a spoluprácu pri výrobe moderných dronov a zariadení pre vedenie elektronickej vojny.



Zelenskyj vo svojom večernom videoposolstve hovoril aj o potrebe zbraní s dlhým doletom – "najmä ATACMS s doletom 300 km, o ktorých, žiaľ, stále nie je rozhodnuté". Ukrajina už dlhšiu dobu žiada o rakety ATACMS od výrobcu Lockheed Martin z Washingtonu.



Kyjev tiež žiada aj nemecké riadené strely Taurus, ktoré dokážu ničiť bunkre a chránené veliteľské stanovištia až do vzdialenosti 500 kilometrov. Existujú však obavy, že oba zbraňové systémy by mohli byť použité aj na útoky na ciele v Rusku.