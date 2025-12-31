< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Veríme v mier, bojujeme zaň a pracujeme na ňom
Prezident Ruska Vladimir Putin vo svojom novoročnom posolstve niekoľko hodín predtým vyzdvihol úspechy Ruska za uplynulých 25 rokov.
Autor TASR
Kyjev 31. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo svojom novoročnom posolstve zverejnenom v stredu na sociálnych sieťach poďakoval obrancom, vďaka ktorým krajina už takmer štyri roky odoláva ruskej invázii. Zdôraznil tiež, že Ukrajina verí v mier, bojuje zaň a pracuje na jeho dosiahnutí, informuje TASR.
„Uplynul ďalší rok, ťažko vybojovaný vďaka odhodlaniu a húževnatosti, vďaka zásadám a každodennému úsiliu Ukrajincov,“ napísal Zelenskyj. „Tento rok bol možný vďaka našim obrancom – tým, ktorí sa postavili na obranu nielen Ukrajiny, ale aj všetkých, ktorí si cenia slobodu a dôstojnosť,“ zdôraznil.
Ukrajinský prezident k príspevku pripojil aj fotografiu so svoju manželkou Olenou pred vianočným stromčekom. „Spoločne kráčame vpred s tým, čo nás drží pri živote: skúsenosťami a spomienkami, slovom domov, nádejou a vierou. Berieme si so sebou schopnosť kolektívneho konania a našu ľudskosť, ktoré pretrvajú napriek všetkým prekážkam. Šťastný nový rok, milí Ukrajinci!“ zaželal.
Prezident Ruska Vladimir Putin vo svojom novoročnom posolstve niekoľko hodín predtým vyzdvihol úspechy Ruska za uplynulých 25 rokov. O vojne, ktorú vedie na Ukrajine, sa vyslovene nezmienil a sústredil sa najmä na želania do budúceho roka. Ocenil však ruských vojakov a veliteľov.
