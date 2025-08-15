< sekcia Zahraničie
Zelenskyj viní Rusko z ďalších útokov, Moskva to odmieta
Autor TASR
Kyjev 15. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že Moskva naďalej zabíja ľudí a neprejavuje žiadne známky ochoty ukončiť vojnu. Urobil tak len niekoľko hodín pred začiatkom summitu prezidentov Ruska a USA na Aljaške. TASR o tom píše podľa správ agentúry AFP a stanice BBC.
„Vojna pokračuje. Pokračuje práve preto, že neexistuje žiadny príkaz ani náznak, že Moskva sa chystá túto vojnu ukončiť," uviedol Zelenskyj vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach.
Doplnil, že ruské útoky zasiahli Dnepropetrovskú, Záporožskú, Chersonskú a Doneckú oblasť. Podľa Zelenského je Ukrajina pripravená pracovať čo najproduktívnejšie na ukončení konfliktu. „Dúfame v silnú pozíciu Spojených štátov. Všetko od toho bude závisieť,“ dodal.
Gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak v piatok informoval, že pri ruskom raketovom útoku pri meste Dnipro na východe Ukrajiny zahynul jeden človek a ďalší utrpel zranenia.
Z mesta Sumy na severovýchode Ukrajiny zasa prichádzajú správy o požiari, ktorý vypukol po ruskom údere na trh v centre mesta. Miestne úrady uvádzajú, že počet obetí sa ešte overuje.
Ruské ministerstvo obrany odmietlo tvrdenia o útokoch a vyjadrenia ukrajinských úradov označilo za provokáciu s cieľom narušiť summit Ruska a USA.
Zelenskyj v piatok vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby na bilaterálnom summite v aljašskom Anchorage presvedčil ruského prezidenta Vladimira Putina, aby zastavil svoju inváziu. Na sociálnej sieti X napísal, že Ukrajina „sa spolieha na Ameriku“.
Zelenskyj v piatok vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby na bilaterálnom summite v aljašskom Anchorage presvedčil ruského prezidenta Vladimira Putina, aby zastavil svoju inváziu. Na sociálnej sieti X napísal, že Ukrajina „sa spolieha na Ameriku“.