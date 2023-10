Zelenskyj: Víťazstvo vo vojne závisí od podpory Ukrajiny od spojencov

Kyjev 2. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok na stretnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie v Kyjeve povedal, že dĺžka vojny s Ruskom bude závisieť od podpory, ktorú Ukrajina dostane od svojich spojencov. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



Šéfovia diplomacií štátov EÚ sa v Kyjeve zišli, aby prejavili dlhodobú podporu Ukrajine zo strany EÚ. Išlo pri tom o ich historicky prvé stretnutie mimo hraníc členských štátov Únie.



Zasadnutie Rady pre zahraničné veci EÚ na Ukrajine označil Zelenskyj nielen za významný prejav solidarity s Ukrajinou, ale aj za nový krok smerom "k posilneniu našej Európy".



Zdôraznil aj nutnosť "neustále nových obranných a diplomatických, politických a integračných, ekonomických a sankčných krokov, ktoré posilnia naše spoločné pozície". Dodal, že čím viac bude takýchto krokov a aktivít, tým menšiu bude mať Rusko šancu prispôsobiť sa tomuto tlaku.



Vyhlásenie, ktoré zverejnil úrad ukrajinského prezidenta, cituje i Zelenského výrok, že víťazstvo Ukrajiny priamo závisí od spolupráce s jej partnermi.



"Čím viac ráznych a zásadových krokov spoločne podnikneme, tým skôr sa táto vojna skončí," vyhlásil Zelenskyj.



Súčasne načrtol aj sériu krokov, ktoré by podľa neho mala Európska únia podniknúť, aby pomohla ukončiť vojnu, vrátane rozšírenia sankčného režimu voči Rusku a Iránu, ktorý dodáva ruskej armáde útočné drony používané voči Ukrajine.



Ukrajinský prezident vyzval aj na to, aby EÚ urýchlila prácu na presmerovaní "zmrazených ruských aktív na financovanie obnovy vojnou zničenej Ukrajiny".



Podľa agentúry AFP šéf európskej diplomacie Josep Borrell opäť ubezpečil ukrajinského prezidenta, že Európska únia je pripravená stáť pri Ukrajine "tak dlho, ako to bude potrebné".



Na stretnutí šéfov diplomacií EÚ v Kyjeve bol aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Wlachovský.