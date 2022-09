Zelenskyj: Vladimir Putin vedome posiela obyvateľov Ruska na smrť

Kyjev 25. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil nariadenie Kremľa o čiastočnej mobilizácii ruského obyvateľstva vo vojne proti Ukrajine za "zločin". Ruských vojakov zároveň vyzval, aby zložili zbrane. Uviedol to v noci na nedeľu vo videopríhovore v ruskom jazyku. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



"Je lepšie odmietnuť povolanie do vojenskej služby, než zomrieť na cudzom území ako vojnový zločinec," vyhlásil Zelenskyj. Dodal, že ak sa ruské jednotky vzdajú, Ukrajina s nimi bude zaobchádzať "civilizovaným spôsobom, pričom sa nikto nedozvie, za akých okolností sa vzdali".



Ide o už o druhý príhovor v ruštine, ktorý v priebehu tohto týždňa ukrajinský prezident adresoval obyvateľom Ruska. Na svojom Facebooku ho zverejnil len niekoľko hodín po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin podpísal zmeny v trestnom zákonníku, ktoré sprísňujú postih za dobrovoľnú kapituláciu, dezerciu a odmietnutie bojovať.



Zelenskyj Rusov tiež upozornil, že Putin ich "vedome posiela na smrť". Dodal, že je lepšie "vyhnúť sa zločinnej mobilizácii, než sa nechať zmrzačiť a následne sa ešte aj zodpovedať za svoju účasť vo vojne pred súdom".



Ruské ministerstvo obrany chce do aktívnej služby povolať asi 300.000 ľudí, ale povolaní môžu byť aj ďalší. Väčšina ruských mužov vo veku 18-65 rokov sa automaticky počíta za záložníkov, pripomína AFP.