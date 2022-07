Zelenskyj: Vlajka na Haďom ostrove znamená, že sa Ukrajina nezlomí

Kyjev 8. júla (TASR) - Vztýčenie ukrajinskej vlajky na Haďom ostrove v Čiernom mori je znakom toho, že Ukrajina sa nezlomí. Vo svojom príhovore zverejnenom v noci na piatok to podľa agentúry Reuters povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Rusko sa z ostrova stiahlo 30. júna, pričom tento krok označilo za gesto dobrej vôle. Kyjev dúfa, že to by mohol uvoľniť blokádu ukrajinských prístavov zo strany Moskvy.



Podľa Zelenského je dva mesiace trvajúca vojenská operácia zameraná na opätovné dobytie Hadieho ostrova varovaním pre všetky ruské jednotky.



"Nech každý ruský veliteľ – či už na palube lode alebo lietadla - vidí ukrajinskú vlajku na Haďom ostrove a nech vie, že sa naša krajina nezlomí," dodal.



Hadí ostrov ležiaci južne od ukrajinského prístavu Odesa sa stal symbolom odhodlania Ukrajincov. V prvý deň ruskej invázie na Ukrajinu tamojšia malá ukrajinská posádka odmietla výzvu lode ruského námorníctva, aby sa vzdala. Všetkých 82 ukrajinských vojakov bolo zajatých.