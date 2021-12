Zelenskyj vníma videohovor Bidena s Putinom ako pozitívny

Kyjev 8. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyhlásil, že videohovor amerického prezidenta Joea Bidena a ruského lídra Vladimnira Putina bol "pozitívny". Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Podľa mojej mienky je pozitívne, že sa prezident Spojených štátov rozprával s prezidentom Ruska," uviedol Zelenskyj.



Jeho vyjadrenia nasledovali deň po tom, čo Biden varoval Putina pred "silnou" ekonomickou odvetou voči Rusku, ak podnikne akýkoľvek útok na Ukrajinu, bývalú sovietsku republiku.



Západné krajiny majú čoraz väčšie obavy z možného vpádu Ruska na Ukrajinu, pretože Moskva zhromaždila na ukrajinskej hranici a v jej blízkosti do 100.000 svojich vojakov. Vyvoláva to silné znepokojenie, že môže dôjsť k veľkému vyostreniu tamojšieho konfliktu.



Zelenskyj v stredu počas rozhovoru s novinármi v prítomnosti návštevy, chorvátskeho premiéra Andreja Plenkoviča, povedal, že videohovor okomentuje "podrobne" vo štvrtok po svojich rozhovoroch s Bidenom.



"Som presvedčený, že víťazstvo Ukrajiny spočíva vo fakte, že Spojené štáty vždy podporovali Ukrajinu, našu suverenitu a nezávislosť," vyhlásil Zelenskyj. "Ale najdôležitejšie je, že teraz vidíme reálnu a osobnú reakciu prezidenta Bidena a jeho osobné zapojenie do riešenia tohto konfliktu," dodal.



Niekdajšia sovietska republika Ukrajina od roku 2014 bojuje proti proruským separatistom na východe, v Luhanskej a Doneckej oblasti. Boje sa začali krátko po tom, čo Moskva anektovala ukrajinský Krymský polostrov.



Kyjev a jeho západní spojenci obviňujú Kremeľ, že separatistov podporuje, čo však Moskva popiera. Konflikt si už vyžiadal vyše 13.000 ľudských životov, pripomenula agentúra AFP.