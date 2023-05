Zelenskyj vo Fínsku: Tento rok bude rozhodujúci pre víťazstvo Ukrajiny

Helsinki 3. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu počas návštevy Fínska vyhlásil, že tento rok bude "rozhodujúci" pre víťazstvo Ukrajiny v boji proti ruským inváznym silám. Apeloval tiež na dodávky ťažkých zbraní pre Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Som presvedčený, že tento rok bude rozhodujúci pre nás, pre Európu, pre Ukrajinu - rozhodujúci pre víťazstvo," povedal Zelenskyj novinárom na tlačovej konferencii s fínskym prezidentom Saulim Niinistöm. Poďakoval sa mu za doterajšiu vojenskú podporu a dodal, že sa zhodli na urýchlení budúcich dodávkach zbraní pre Kyjev.



Niinistö uviedol, že Fínsko, ktoré s Ruskom zdieľa 1340-kilometrovú hranicu, sa nemôže vzdať svojich moderných bojových stíhačiek v prospech ukrajinských síl predtým, než mu budú doručené nové, čo je naplánované od roku 2025.



Zelenskyj vyjadril presvedčenie, že po tom, čo ukrajinské sily vykonajú ofenzívne akcie, získajú aj stíhačky, ktoré požadujú od Západu.



Ukrajinský prezident tiež zagratuloval Fínsku k vstupu do NATO a povedal, že jeho krajina "potrebuje rovnaké bezpečnostné záruky". "Najsilnejšou bezpečnostnou zárukou pre Ukrajinu je členstvo v NATO," zdôraznil.



Fínsko sa 4. apríla oficiálne stalo 31. členskou krajinou NATO. Žiadosť o členstvo podalo v máji spolu so Švédskom v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu.



Poradkyňa prezidenta pre oblasť komunikácie na platforme Telegram uviedla, že na vstup do Severoatlantickej aliancie je potrebná fundamentálna diplomatická práca. Ukrajina podľa jej slov práve na tomto úsilí v súčasnosti pracuje.



Zelenskyj, ktorý pricestoval v stredu do fínskeho hlavného mesta Helsinki, sa popoludní zúčastní aj na jednodňovom summite piatich severských krajín. Bude viesť bilaterálne rozhovory so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom, nórskym predsedom vlády Jonasom Gahrom Störem, dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a šéfkou islandskej vlády Katrín Jakobsdóttir.



Fínsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko a Island podporujú Ukrajinu od začiatku ruskej invázie. Dánsko v utorok oznámilo, že Kyjevu poskytne vojenské vybavenie a finančnú pomoc v hodnote 1,7 miliardy dánskych korún (228 miliónov eur) na podporu očakávanej ukrajinskej protiofenzívy.