Zelenskyj vo Švédsku vyjadril záujem o stíhačky Gripen

Štokholm 19. augusta (TASR) - Ukrajina začala so Švédskom rokovať o možnosti získania stíhačiek Gripen na posilnenie ukrajinských vzdušných síl. V sobotu to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po stretnutí so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



"Podrobne sme rozobrali budúce kroky ohľadom možnosti otvorenia témy získania švédskych gripenov," povedal Zelenskyj vo Švédsku na tlačovej konferencii po boku Kristerssona. Dodal, že o tejto téme bude diskutovať aj s ďalšími švédskymi predstaviteľmi.



Švédska vláda v júni uviedla, že ukrajinským pilotom dá možnosť otestovať svoje stíhačky Gripen, ktoré vyrába firma Saab. Tiež však dodala, že všetky svoje bojové lietadlá potrebuje na obranu svojho územia, pripomína Reuters.



Zelenskyj v sobotu na sociálnej sieti napísal, že ukrajinskí piloti už začali s testovaním týchto stíhačiek.



Kristersson sa k možnej dodávke gripenov na Ukrajinu nevyjadril. Odsúdil však ruský raketový útok na mesto Černihiv na severe Ukrajiny, ktorý si vyžiadal sedem obetí a viac ako 100 zranených.



Štokholm a Kyjev tiež podpísali dohodu, na základe ktorej začne Ukrajina vyrábať švédske bojové vozidlá pechoty CV90.



Zelenskyj pricestoval do Švédska v sobotu, ide o jeho prvú návštevu tejto krajiny od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vlani vo februári. Stretnúť sa má aj so švédskym kráľom Karolom XVI. Gustávom a kráľovnou Silviou, predsedom švédskeho parlamentu Andreasom Norlénom a lídrami švédskych parlamentných strán.



Štokholm vlani krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu porušil svoju doktrínu o nedodávaní zbraní krajinám, ktoré sú vo vojne. Švédsky minister obrany Pal Jonson v utorok oznámil, že vláda pracuje už v poradí na 13. balíku vojenskej pomoci pre Kyjev za 313,5 milióna dolárov.