Zelenskyj vo Varšave poďakoval za dodávky zbraní aj pomoc utečencom

Varšava 6. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredajšom emotívnom prejave vo Varšave vyzdvihol úzke spojenectvo svojej krajiny s Poľskom, ktorému poďakoval za pomoc ukrajinským utečencom aj za vojenskú pomoc v boji proti ruskej agresii. Informovali o tom agentúry DPA a PAP.



"Ukrajinské a poľské srdcia bijú za jedinú slobodu, za nezávislosť našich štátov, za našu rodnú Európu, za náš spoločný dom... a my zvíťazíme," vyhlásil Zelenskyj počas vystúpenia pred varšavským Kráľovským hradom, kde absolvoval stretnutie s ukrajinskými vojnovými utečencami. Jeho prejav prerušovali poslucháči volaním "Sláva Ukrajine!".



Zelenskyj vyjadril presvedčenie, že "neexistuje nijaká sila, ktorá by bola mocnejšia než ukrajinsko-poľské bratstvo". Ukrajinské víťazstvo vo vojne proti ruskej agresii podľa jeho slov posilní aj bezpečnosť susedného Poľska.



Ukrajinský líder poďakoval Poľsku za početné dodávky zbraní a konkrétne vyzdvihol poľské húfnice Krab a prenosný protilietadlový systém Piorun, ktoré podľa neho Ukrajincom dobre slúžia na bojiskách.



Vyjadril tiež vďaku Poliakom za to, že prijali státisíce utečencov z Ukrajiny a poskytli im prístup na pracovný trh, ku vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti. Vyzdvihol skutočnosť, že Ukrajinci majú v Poľsku zákonom garantované rovnaké práva a možnosti ako poľskí občania.



Ďalej hovoril o tom, že voči Rusku treba vyvodiť zodpovednosť za všetky zločiny, ktorých sa dopustilo počas vojny na Ukrajine. To isté by podľa neho malo platiť aj v prípade ruských zločinov voči Poľsku vrátane katynského masakru z čias druhej svetovej vojny.



Ukrajinský prezident pricestoval v stredu na prvú návštevu Poľska od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Stretol sa pri tom s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a premiérom Mateuszom Morawieckim a získal prísľuby ďalšej vojenskej aj ekonomickej pomoci.



Duda okrem iného oznámil, že Poľsko dodá Kyjevu dovedna 14 stíhačiek MiG-29. Varšava doručila na Ukrajinu už štyri stíhačky tohto typu a štyri ďalšie sú v procese odovzdávania. Ďalších šesť sa momentálne pripravuje a podľa slov Dudu by mohli dodané už v blízkej dobe. Poľský prezident pritom nevylúčil, že Ukrajina by v budúcnosti mohla dostať aj všetkých 28 poľských stíhačiek MiG-29.