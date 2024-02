Zelenskyj: Vo vojne s Ruskom zomrelo 31.000 ukrajinských vojakov

Kyjev 25. februára (TASR) - Vo vojne s Ruskom zomrelo 31.000 ukrajinských vojakov, oznámil v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA. Ide o prvé oficiálne oznámenie počtu obetí v radoch ukrajinskej armády počas dva roky trvajúceho konfliktu, píše DPA.



"Každá z týchto strát však predstavuje veľkú stratu," uviedol Zelenskyj v Kyjeve na tlačovej konferencii pri príležitosti druhého výročia ruskej invázie na Ukrajinu. Povedal tiež, že o život neprišlo 300.000 či 150.000 vojakov, ako uvádza ruský prezident Vladimir Putin či ľudia z jeho okolia.



Ukrajinský prezident však odmietol odpovedať na otázku, koľko vojakov utrpelo zranenia, píše na svojej webovej stránke stanica Sky News. Rusko by podľa jeho slov na základe toho zistilo, koľko ľudí opustilo bojisko. Takisto tvrdil, že v konflikte zomrelo 180.000 Rusov.



Zelenskyj na tlačovej konferencii tiež upozornil, že víťazstvo Ukrajiny v konflikte s Ruskom závisí od podpory krajín Západu. "To, či Ukrajina prehrá, či to bude pre nás veľmi náročné a či tam bude vysoký počet obetí, závisí od vás, od našich partnerov, od západného sveta," povedal. Vyjadril zároveň presvedčenie, že americký Kongres schváli dôležitý balík pomoci pre jeho krajinu.



Spojené štáty už poskytli Ukrajine pomoc v hodnote desiatok miliárd dolárov. Republikáni v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu však zdržujú schválenie novej americkej pomoci pre túto krajinu. Zelenskyj už minulý týždeň Kongres vyzval, aby túto pomoc schválil.