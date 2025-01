Zelenskyj: Vojenská pomoc pre Ukrajinu od USA sa nezastavila

Kyjev 25. januára (TASR) - Zmrazenie zahraničnej pomoci, ktoré nariadilo amerického ministerstvo zahraničných vecí, neovplyvnilo vojenskú pomoc pre Ukrajinu, vyhlásil v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Americké médiá v piatok informovali, že ministerstvo zahraničných vecí vo Washingtone nariadilo zastaviť na 90 dní väčšinu zahraničnej pomoci v súlade s nariadením prezidenta Donalda Trumpa. Správy odvolávajúce sa na predstaviteľov ministerstva uviedli, že zákaz sa vzťahuje aj na už schválenú pomoc. Zároveň by nemal platiť pre Izrael a Egypt.



Zmrazenie sa podľa všetkého malo týkať aj financovania kľúčových spojencov, akým je napríklad Ukrajina, píše DPA. Zelenskyj však ozrejmil, že pozastavená pomoc platí iba pre humanitárnu oblasť. "Zameriavam sa na vojenskú pomoc. Tá sa nezastavila," povedal pre ukrajinskú tlačovú agentúru UNIAN.



Spojené štáty sú od februára 2022 najväčším podporovateľom Kyjeva v jeho obrane proti ruskej invázii. Minulý rok americký Kongres schválil balík pomoci pre Ukrajinu v hodnote takmer 61 miliárd dolárov. Väčšinu financií Kyjevu vyplatili do konca funkčného obdobia exprezidenta Joea Bidena, no nie všetky.