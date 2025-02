Zelenskyj: Vojenská pomoc USA sa neznížila

Kyjev 5. februára (TASR) - Ukrajina naďalej dostáva vojenskú pomoc od Spojených štátov, avšak v súčasnosti neprebiehajú rokovania o žiadnych ďalších balíkoch pomoci, povedal v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Podpora zo strany USA sa zatiaľ neznížila. Nie je zastavená, pokračuje," uviedol Zelenskyj po stretnutí s britským ministrom zahraničných vecí Davidom Lammym v Kyjeve.



USA sú jedným z najväčších vojenských podporovateľov Ukrajiny od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Kyjevu poskytli vojenskú pomoc vo výške desiatok miliárd dolárov - vrátane delostreleckých systémov, munície a protitankových striel.



Americký prezident Donald Trump však počas predvolebnej kampane opakovane kritizoval podporu Ukrajiny zo strany USA a od nástupu do funkcie nové balíky pomoci pre Ukrajinu neoznámil. Agentúra Reuters s odvolaním sa na štyroch nemenovaných predstaviteľov v pondelok informovala, že Spojené štáty v uplynulých dňoch nakrátko pozastavili dodávky zbraní na Ukrajinu a počas víkendu ich znova obnovili.



Ukrajinský prezident uviedol, že je ešte priskoro na rozhovory o nových dodávkach vojenskej pomoci. Na otázku o schopnosti Ukrajiny bojovať bez americkej pomoci Zelenskyj odpovedal, že prerušenie dodávok by ťažko zasiahlo obranyschopnosť Ukrajiny. "Budeme slabší a či by sme (územie) takto udržali? Nie som si istý," povedal Zelenskyj.