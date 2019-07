Zelenskyj: Vojenská prehliadka na sviatok Dňa nezávislosti nebude

Zelenskyj dodal, že tohtoročné oslavy Dňa nezávislosti sa budú konať v novom formáte.

Kyjev 9. júla (TASR) - Vojenská prehliadka pri príležitosti Dňa nezávislosti Ukrajiny tento rok nebude, oznámil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



"Zvyčajne 24. augusta na Deň nezávislosti máme vojenskú prehliadku. Je to pompézne a rozhodne nie lacné. Zdá sa mi, že tento rok namiesto toho, aby sme mali prehliadku, je lepšie dať tieto peniaze našim hrdinom... A rozhodli sme sa vyčleniť 300 miliónov hrivien (vyše desať miliónov eur) na príplatky všetkým vojakom," povedal Zelenskyj. Dodal, že tohtoročné oslavy Dňa nezávislosti sa budú konať v novom formáte," citovala Zelenského agentúra UNIAN.



Agentúra TASS poznamenala, že Ukrajina vlani oslávila 27. výročie nezávislosti s najväčšou vojenskou prehliadkou za posledné roky, na ktorej sa zúčastnilo 4500 vojakov a predstaviteľov rôznych mocenských štruktúr, 250 kusov techniky, ako aj letectvo. Ukrajinské ministerstvo obrany neuviedlo finančné náklady na prehliadku. Avšak riaditeľ ukrajinského Inštitútu pre analýzu a politický manažment Ruslan Bortnik citoval príklad z roku 2011, keď Kyjev vyčlenil na prehliadku v prepočte približne 35 miliónov eur, hoci bola menej okázalá, ako bola tá v roku 2018.



Deň nezávislosti je pre Ukrajinu jedným z najdôležitejších štátnych sviatkov. Vojenská prehliadka sa stala tradičným bodom v programe jeho osláv. Prvýkrát sa v Kyjeve konala v roku 1994. Pri príležitosti Dňa nezávislosti ich potom v rokoch 2001-10 organizovali v Kyjeve pravidelne každý rok.



Až za vlády prezidenta Viktora Janukovyča v rokoch 2010-13 sa prehliadka neuskutočňovala, a to z ekonomických dôvodov.



Organizovanie prehliadok Kyjev obnovil až v roku 2014, avšak vtedy to podľa ukrajinských zdrojov vyvolalo protirečivé názory v spoločnosti. Časť Ukrajincov zastávala názor, že vojenská technika by mala byť na fronte vo východnej časti krajiny, nie v hlavnom meste. V roku 2015 sa prehliadka uskutočnila bez bojovej techniky. Pri príležitosti 25. výročia nezávislosti, 24. augusta 2016, sa na prehliadke zúčastnilo 4000 vojakov a vyše 200 kusov bojovej techniky.



Deň nezávislosti Ukrajiny súvisí s 24. augustom 1991, keď poslanci Najvyššej rady Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky (USSR) vyhlásili Ukrajinu za nezávislý a demokratický štát. Poslanci zároveň rozhodli, že občania krajiny sa k nezávislosti vyslovia v referende stanovenom na 1. decembra 1991. Ukrajinci vtedy v plebiscite potvrdili, že chcú nezávislú republiku.