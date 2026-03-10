Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj: Vojenskí experti navštívia Katar, SAE a Saudskú Arábiu

Staršia žena sedí na matraci vo svojom zničenom byte obytnej budovy po ruskom dronovom útoku v Záporoží, na juhu Ukrajiny 26. februára 2026. Ruská armáda v noci na štvrtok uskutočnila na Ukrajine útoky s použitím 420 dronov a 39 rakiet, z toho 11 balistických, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa jeho slov zaznamenali škody v ôsmich regiónoch, pričom boli poškodené súkromné aj verejné budovy a objekty kritickej infraštruktúry. Zranenia utrpeli desiatky ľudí vrátane detí. Z mesta Záporožie hlásia po nočných útokoch deväť zranených a poškodenie 19 budov. Foto: TASR/AP

Ukrajina sa takmer každú noc bráni voči útokom iránskych šáhidov, ktorými proti nej útočí Rusko ako spojenec Teheránu.

Kyjev 10. marca (TASR) - Ukrajinskí vojenskí experti tento týždeň navštívia Katar, Spojené arabské emiráty a Saudskú Arábiu a tamojším ozbrojeným zložkám poskytnú svoje skúsenosti so zostreľovaním iránskych dronov. V utorok to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Prvé tri krajiny, do ktorých sme na základe našich dohôd vyslali našich expertov, sú Katar, Emiráty a Saudská Arábia,“ povedal Zelenskyj v nahrávke zaslanej novinárom.

Ukrajina sa takmer každú noc bráni voči útokom iránskych šáhidov, ktorými proti nej útočí Rusko ako spojenec Teheránu. Na základe praktických skúseností Kyjev tvrdí, že jeho armáda má v súčasnosti jedinečné skúsenosti s ich zneškodňovaním.

Zelenskyj zároveň vyzval spojencov Spojených štátov v krajinách Perzského zálivu, aby poskytli Ukrajine potrebné rakety protivzdušnej obrany výmenou za ukrajinské technológie na zachytávanie dronov.

Ukrajinský prezident už v pondelok uviedol, že 11 krajín susediacich s Iránom, ako aj európske štáty a Spojené štáty požiadali Ukrajinu o bezpečnostnú podporu v boji proti iránskym dronom.
