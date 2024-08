Zelenskyj: Vojna sa skončí dialógom, no Kyjev musí mať silnú pozíciu

Kyjev 27. augusta (TASR) - Vojna s Ruskom sa nakoniec skončí dialógom, no Ukrajina musí mať silnú pozíciu. Vyhlásil to v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že v tejto súvislosti predloží svoj plán americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi a jeho dvom možným nástupcom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Hlavným bodom tohto plánu je prinútiť Rusko, aby ukončilo vojnu, a veľmi chcem, aby to bolo spravodlivé pre Ukrajinu," uviedol Zelenskyj na tlačovej konferencii v Kyjeve. Spresnil, že súčasťou tohto plánu je aj prebiehajúci cezhraničný vpád ukrajinských síl do ruskej Kurskej oblasti. Plán sa však podľa neho bude skladať aj z iných krokov na ekonomickom a diplomatickom fronte.



Zelenskyj pritom nepriblížil, aké budú jeho ďalšie kroky. Povedal však, že o svojom pláne bude hovoriť s americkou viceprezidentkou a kandidátkou na prezidentku za demokratov Kamalou Harrisovou a jej súperom, bývalým americkým prezidentom a republikánom Donaldom Trumpom.



Ukrajinský prezident podľa vlastných slov tiež dúfa, že v septembri vycestuje do Spojených štátov, aby sa zúčastnil na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, a pripravuje sa na stretnutie s Bidenom.



Ruský prezident Vladimir Putin opakovanie uviedol, že akákoľvek dohoda sa musí začať tým, že Ukrajina príjme "novú realitu", v rámci ktorej prenechá Rusku štyri ukrajinské oblasti, ktoré Moskva anektovala na jeseň 2022, ako aj polostrov Krym.



Ukrajina teraz však tvrdí, že má pod kontrolou vyše 1200 štvorcových kilometrov Kurskej oblasti na západe Ruska. Podľa Zelenského sa po ukrajinskom vpáde do Ruska znížil počet krajín, ktoré vyzývajú Kyjev na uzatvorenie kompromisu s Moskvou.



"S Putinom nemožno uzavrieť nijaký kompromis. V súčasnosti by bol dialóg prázdny a nezmyselný, pretože nechce vojnu skončiť diplomaticky," uviedol v utorok Zelenskyj.