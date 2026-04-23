Zelenskyj: Vojna v Iráne by mohla ohroziť dodávky systémov z USA
Kyjev dostal obmedzené množstvo týchto zbraní, pretože ich výroba v Spojených štátoch je limitovaná, povedal Zelenskyj.
Kyjev 23. apríla (TASR) - Ukrajina by mohla čeliť zvýšeným rizikám pri získavaní amerických protiraketových systémov v prípade, že by konflikt na Blízkom východe trval dlhšie obdobie. V rozhovore pre televíziu CNN to v stredu uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.
Kyjev dostal obmedzené množstvo týchto zbraní, pretože ich výroba v Spojených štátoch je limitovaná, povedal Zelenskyj. Podľa prezidenta však zatiaľ nedošlo k žiadnym narušeniam dodávok ani poskytovania spravodajských informácií.
Zdôraznil, že Ukrajina bola schopná získať americké zbrane prostredníctvom iniciatívy PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny), v rámci ktorej krajiny NATO financujú nákup zbraní pre Kyjev.
„Prostredníctvom tohto programu môžeme... nakupovať protiraketové strely pre systémy Patriot a niektoré ďalšie zbrane, čo je pre nás veľmi dôležité. Toto... s našimi európskymi susedmi nemáme,“ vyhlásil Zelenskyj v rozhovore.
„A samozrejme, (vzhľadom na) veľkú výzvu v podobe vojny na Blízkom východe a v Iráne sú všetky tieto balíky ohrozené... A ak bude konflikt pokračovať alebo sa oddiali prímerie... nebude (to) dobré,“ dodal.
Ukrajinský prezident tiež zopakoval, že Kyjev poskytuje krajinám Blízkeho východu informácie, ktoré získal počas viac ako štvorročnej vojny s Ruskom. Reuters pripomína, že dohody boli podpísané so Saudskou Arábiou, Katarom a Spojenými arabskými emirátmi.
„Budeme naďalej spolupracovať s ďalšími krajinami... Budeme pripravení najprv poskytnúť naše odborné znalosti... druhým bodom sú výcvikové misie,“ upresnil Zelenskyj.
Kyjev dostal obmedzené množstvo týchto zbraní, pretože ich výroba v Spojených štátoch je limitovaná, povedal Zelenskyj. Podľa prezidenta však zatiaľ nedošlo k žiadnym narušeniam dodávok ani poskytovania spravodajských informácií.
Zdôraznil, že Ukrajina bola schopná získať americké zbrane prostredníctvom iniciatívy PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny), v rámci ktorej krajiny NATO financujú nákup zbraní pre Kyjev.
„Prostredníctvom tohto programu môžeme... nakupovať protiraketové strely pre systémy Patriot a niektoré ďalšie zbrane, čo je pre nás veľmi dôležité. Toto... s našimi európskymi susedmi nemáme,“ vyhlásil Zelenskyj v rozhovore.
„A samozrejme, (vzhľadom na) veľkú výzvu v podobe vojny na Blízkom východe a v Iráne sú všetky tieto balíky ohrozené... A ak bude konflikt pokračovať alebo sa oddiali prímerie... nebude (to) dobré,“ dodal.
Ukrajinský prezident tiež zopakoval, že Kyjev poskytuje krajinám Blízkeho východu informácie, ktoré získal počas viac ako štvorročnej vojny s Ruskom. Reuters pripomína, že dohody boli podpísané so Saudskou Arábiou, Katarom a Spojenými arabskými emirátmi.
„Budeme naďalej spolupracovať s ďalšími krajinami... Budeme pripravení najprv poskytnúť naše odborné znalosti... druhým bodom sú výcvikové misie,“ upresnil Zelenskyj.