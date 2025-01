Zelenskyj: Vojna znamená, že pravidlá mobilizácie nemožno zmeniť

Kyjev 28. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že ťažkosti spojené s takmer tri roky trvajúcou vojnou s Ruskom neumožňujú zmenu mobilizačných pravidiel, pretože ak by vojaci hromadne odchádzali domov, ruský prezident Vladimir Putin by podľa Zelenského "všetkých zabil". TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Zelenskyj v rozhovore s talianskou novinárkou Ceciliou Salovou, ktorú v januári po troch týždňoch prepustili z iránskeho väzenia, povedal, že vojna spôsobila straty Ukrajincom a ich rodinám, a preto je potrebné ju rýchlo ukončiť.



Ukrajinský parlament minulý rok schválil nový mobilizačný zákon na posilnenia armády, avšak ruské sily sú napriek tomu v prevahe, píše Reuters.



"Vojnová situácia si vyžaduje mobilizáciu ľudí a všetkých zdrojov, ktoré máme v krajine," uviedol Zelenskyj. "A to je, bohužiaľ, výzva tejto vojny, a preto musíme maximálne urýchliť veci, aby sme ju ukončili, aby sme prinútili Rusko ukončiť túto vojnu," pokračoval ukrajinský prezident.



"Dnes sa bránime. Ak by napríklad zajtra polovica armády išla domov, potom sme sa naozaj mali vzdať hneď v prvý deň. Tak to je. Ak polovica armády pôjde domov, Putin nás všetkých zabije," dodal Zelenskyj.



Ukrajinský prezident minulý rok podpísal legislatívu, ktorá znižuje vek mobilizovaných z 27 na 25 rokov, čím sa rozširuje počet mužov spôsobilých bojovať. Zelenskyj spolu s ďalšími ukrajinskými predstaviteľmi odmietli návrhy Spojených štátov, aby sa veková hranica pred odvod ešte znížila, pripomína Reuters.



Členovia niektorých jednotiek v oblastiach, ktoré sú považované za kritické pre zabezpečenie obranných línií Ukrajiny, nemali od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 žiadnu dovolenku, píše Reuters.



Ruské sily sa v bojoch sústredia na východ Ukrajiny, kde sa im v uplynulých mesiacoch darí postupovať a obsadzovať mestá a dediny. Rusko podľa agentúry Reuters okupuje približne 20 percent Ukrajinského územia.