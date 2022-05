Zelenskyj: Vojnu na Ukrajine môže ukončiť len diplomacia

Kyjev 21. mája (TASR) – Vojnu na Ukrajine možno ukončiť len prostredníctvom diplomacie, uviedol v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyjadril sa v čase uviaznutých rokovaní medzi Kyjevom a Moskvou, informuje agentúra AFP.



Vojna "bude krvavá, bude sa bojovať, ale definitívne sa skončí len prostredníctvom diplomacie", povedal Zelenskyj pre ukrajinskú televíziu.



"Sú veci, ktoré možno dosiahnuť iba za rokovacím stolom," zdôraznil prezident. "Chceme, aby sa všetko vrátilo (tam, ako to bolo predtým)... ale Rusko to nechce," dodal.



Hlavný vyjednávač Kyjeva Mychajlo Podoľak v utorok uviedol, že rozhovory s Moskvou sú "pozastavené". Hovorca Kremľa deň na to obvinil predstaviteľov v Kyjeve, že nechcú v rozhovoroch o ukončení bojov pokračovať.



V predošlých fázach vojny rokovali predstavitelia oboch strán pravidelne, no bez zásadných výsledkov, pripomína AFP. Posledné rozhovory sa podľa ruských tlačových agentúr konali 22. apríla.