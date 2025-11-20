< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Vojnu na Ukrajine môžu zastaviť iba USA a Trump
Viaceré médiá v stredu informovali o návrhu mierového plánu, ktorý Spojené štáty predstavili Ukrajine.
Autor TASR
Kyjev 19. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyhlásil, že iba Spojené štáty na čele s prezidentom Donaldom Trumpom môžu ukončiť vojnu medzi Moskvou a Kyjevom, ktorá trvá už viac ako tri a pol roka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Najdôležitejšie pre zastavenie krviprelievania a dosiahnutie trvalého mieru je, aby sme spolupracovali so všetkými našimi partnermi a aby americké vodcovstvo zostalo efektívne a silné,“ uviedol Zelenskyj na platforme Telegram.
Iba USA a Trump „majú dostatočnú silu na to, aby konečne zastavili túto vojnu“.
Vyjadrenie ukrajinského lídra prišlo po jeho stredajšom stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom v Ankare. Zelenskyj už na ich tlačovej konferencii po rokovaniach ocenil sprostredkovateľskú úlohu Turecka. „Je pre nás dôležité, že Turecko je pripravené poskytnúť potrebnú platformu,“ poznamenal na Telegrame.
Viaceré médiá v stredu informovali o návrhu mierového plánu, ktorý Spojené štáty predstavili Ukrajine. Podľa zdrojov agentúry Reuters plán počíta s tým, že Ukrajina sa vzdá časti svojho územia, niektorých zbraní a obmedzí veľkosť svojej armády. Kremeľ však poprel, že by existovali nové správy ohľadom prípadnej mierovej dohody.
