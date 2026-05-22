Zelenskyj volal s Macronom, Merzom a Starmerom
Kyjev 22. mája (TASR) - Všetci spojenci Ukrajiny sa zhodujú, že jej pozícia vo vojne s Ruskom sa výrazne zlepšila. V piatok to po telefonáte s lídrami Británie, Francúzska a Nemecka povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hlavnou témou ich rozhovoru bolo oživenie mierových rokovaní a zapojenie Európy do tohto procesu, informuje TASR.
Telefonát Zelenského s britským premiérom Keirom Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom sa uskutočnil vo formáte E3-Ukrajina.
„Všetci partneri konštatujú, že pozícia Ukrajiny je výrazne silnejšia – na bojisku aj v rámci našich ďalekonosných útokov. To je dôležité a práve tento náš nátlak môže viesť k posunu smerom k správnej a účinnej diplomacii,“ uviedol Zelenskyj na sieti X.
S európskymi lídrami sa dohodol na stretnutí poradcov pre národnú bezpečnosť v dohľadnej dobe a informoval ich o ruských plánoch „týkajúcich sa Ukrajiny, Bieloruska a ďalších oblastí v Európe“. Ukrajinský prezident v poslednom čase opakovane varuje, že Moskva by mohla využiť územie Bieloruska na novú inváziu na sever Ukrajiny.
V telefonáte sa podľa Zelenského diskutovalo aj o komunikácii so Spojenými štátmi. Bližšie podrobnosti neuviedol.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha už skôr v piatok vyhlásil, že rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom, ktoré sprostredkovávajú USA, sa postupne dostávajú do bodu, keď prestanú byť na tejto úrovni užitočné. „Niekedy sa o tých istých otázkach diskutuje viackrát,“ priblížil. Oživiť proces by podľa neho mohlo zapojenie Európy alebo stretnutie na najvyššej úrovni.
Mierové rozhovory o možnom ukončení vojny na Ukrajine sa prakticky zastavili, keď USA koncom februára presunuli svoju pozornosť na konflikt s Iránom. Európa preto zvažuje vymenovanie svojho osobitného vyslanca na rokovania s Ruskom.
