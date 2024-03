Zelenskyj: Voľby v Rusku nemajú legitimitu, Putin je chorý z moci

Kyjev/Londýn/Washington/Praha/Varšava 17. marca (TASR) — Simulované prezidentské voľby v Rusku nemajú žiadnu legitimitu. Vladimir Putin, ktorý v nich zvíťazil, je chorý z moci a robí všetko pre to, aby vládol navždy. Vo svojom pravidelnom večernom príhovore to v nedeľu povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a televízie Sky News.



"Všetkým na svete je jasné, že táto osoba, ako sa to už v priebehu dejín často stalo, je jednoducho chorá z moci a robí všetko pre to, aby vládla navždy," vyhlásil Zelenskyj. "Táto imitácia volieb nie je a nemôže byť legitímna. Táto osoba by mala byť súdená v Haagu," dodal.



Výsledok volieb spochybnili aj Spojené štáty. Biely dom uviedol, že voľby v Rusku "očividne neboli slobodné ani spravodlivé", keďže Putinovi oponenti boli uväznení alebo im zabránili kandidovať.



Britské ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo na platforme X vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že konaním volieb na okupovanom ukrajinskom území Rusko ukazuje, že nemá záujem nájsť cestu k mieru. Británia bude "naďalej poskytovať humanitárnu, ekonomickú a vojenskú pomoc Ukrajincom, ktorí bránia svoju demokraciu".



"Takto nevyzerajú slobodné a spravodlivé voľby,“ napísal na sieti X britský minister zahraničných vecí David Cameron. Poznamenal, že na okupovanom ukrajinskom území sa hlasovalo nezákonne a voliči nemali na výber.



Podľa českého ministerstva zahraničných vecí voľby v Rusku neprebehli transparentne ani demokraticky. "Uskutočnili sa počas prebiehajúcej agresívnej vojny proti Ukrajine a v podmienkach systematického potlačovania ruskej občianskej spoločnosti, nezávislých médií a akéhokoľvek náznaku opozície... Veríme, že ruskí občania by mali mať právo zvoliť si vedenie štátu v skutočne slobodných a demokratických voľbách," píše sa vo vyhlásení ministerstva zverejnenom v nedeľu na jeho webe.



Poľské ministerstvo zahraničných v reakcii uviedlo, že prezidentské voľby v Rusku "nie sú legálne, slobodné ani spravodlivé", pretože sa konali v atmosfére "tvrdých represií" a v rozpore s medzinárodným právom aj v okupovaných častiach Ukrajiny.



Vo voľbách hlasovala na ruskej ambasáde v Berlíne aj Julija Navaľná, manželka opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorý zomrel vo februári vo väzení. Novinárom povedala, že na lístok napísala meno svojho zosnulého manžela. Ďalej uviedla, že pre Putina nemá žiadny odkaz, označila ho však za "vraha" a "gangstra", ktorý jej krajinu zatiahol do vojny.