Zelenskyj: Voľby v USA sú príležitosť na dosiahnutie prímeria
Autor TASR
Londýn 27. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa domnieva, že novembrové voľby v USA by mohli byť „oknom príležitostí“ na dosiahnutie prímeria vo vojne na Ukrajine. Uviedol to v rozhovore pre britskú stanicu Sky News, informuje TASR.
„Spojené štáty sú silnejšie, než si myslia, a som presvedčený, že vyvíjajú tlak na (ruského prezidenta Vladimira) Putina. Môžu ukončiť túto vojnu,“ vyhlásil Zelenskyj a vyzval Washington, aby tento tlak na Rusko zvýšil, a to najmä poskytovaním moderných zbraní Ukrajine.
Na otázku o šanciach na vojenské víťazstvo Zelenskyj odpovedal: „Všetko závisí od toho, čo si ľudia predstavia pod víťazstvom.“ Priznal, že spätné získanie celého okupovaného územia je v súčasnosti mimoriadne ťažké a spôsobilo by príliš veľké straty na ľudských životoch.
Za pozitívum Zelenskyj označil fakt, že ani Rusko na bojiskách tiež nedosahuje svoje ciele, takže vojenská situácia je pre Ukrajinu relatívne stabilná. „Oni nevyhrávajú a my neprehrávame,“ konštatoval. Zároveň vylučuje akýkoľvek ústup ukrajinskej armády z neokupovanej časti Doneckej oblasti.
V novembri sa v USA konajú tzv. midterms election - v polovici prezidentského funkčného obdobia. V týchto voľbách sa volí celá Snemovňa reprezentantov a tretina Senátu. Ich význam spočíva v tom, že môžu zmeniť politickú rovnováhu v Kongrese, čo ovplyvňuje schopnosť prezidenta presadzovať zákony, schvaľovať rozpočet či financovať zahraničnú pomoc vrátane vojenskej podpory Ukrajine.
