Zelenskyj vraj vystríhal Scholza pred telefonátom s Putinom

Kyjev 15. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystríhal nemeckého kancelára Olafa Scholza pred telefonátom so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Podľa Zelenského to ruskému lídrovi iba pomôže tým, že bude menej izolovaný a vojna na Ukrajine bude v konečnom dôsledku pokračovať, uviedol pre agentúru Reuters nemenovaný zdroj zo Zelenského kancelárie.



Zdroj vyjadril presvedčenie, že Putin nechce "skutočný mier" na Ukrajine, ale iba prestávku v bojoch.



Scholz v piatok popoludní hovoril s Putinom prvýkrát po takmer dvoch rokoch. Telefonát trval približne hodinu. Ich posledná priama komunikácia sa uskutočnila v decembri 2022. So Zelenským hovoril Scholz ešte pred Putinom a po rozhovore s ním tak urobí znovu, uviedol hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit.



Hebestreit povedal, že kancelár odsúdil "ruskú útočnú vojnu proti Ukrajine" a ruského prezidenta vyzval, aby ju ukončil a stiahol svoje jednotky.



Scholz zároveň zdôraznil, že Rusko musí byť ochotné rokovať s Ukrajinou s cieľom dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier. Takisto potvrdil odhodlanie Nemecka podporovať Ukrajinu v jej "obrane proti ruskej agresii, kým to bude potrebné", dodal Hebestreit.



Scholz svoju ochotu rokovať s Putinom vyjadril v uplynulých týždňoch niekoľkokrát. Tento zámer spojiť sa s Putinom ohľadom ukončenia vojny na Ukrajine, ktorú Rusko napadlo vo februári 2022, zopakoval spolkový kancelár aj v nedeľu. "Áno, rozhodol som sa hovoriť s ruským prezidentom v tom správnom čase. Ale som zodpovedný politik, nerobím to na vlastnú päsť," povedal Scholz verejnoprávnej televízii ARD.