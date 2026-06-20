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Zelenskyj vrátil Nawrockému najvyššie poľské štátne vyznamenanie
Nawrocki týmto krokom reagoval na rozhodnutie Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA), ktorá počas druhej svetovej vojny spáchala mnoho násilností.
Autor TASR
Kyjev 20. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že jeho poľskému náprotivku Karolovi Nawrockému vrátil najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej orlice. Poľský prezident mu ho oficiálne odobral v piatok, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Nawrocki týmto krokom reagoval na rozhodnutie Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA), ktorá počas druhej svetovej vojny spáchala mnoho násilností.
Zelenskyj v máji prijal dekrét, ktorým uznal UPA za „hrdinov“. Zatiaľ čo Ukrajina túto skupinu považuje za hnutie protisovietskeho odporu, Poľsko jej pripisuje zodpovednosť za Volynský masaker, deportácie Židov a násilnosti, v ktorých pokračovala v juhovýchodnom Poľsku, na severovýchodnom Slovensku a na západnej Ukrajine aj po skončení druhej svetovej vojny.
„Verili sme, že Rád Bielej orlice, udelený v roku 2023, bol určený ukrajinskému ľudu a našej armáde. Tak to bolo vtedy povedané. Dnes som tento rád vrátil poľskému prezidentovi. Verím, že budúcnosť potvrdí rešpekt, ktorý si Ukrajinci zaslúžia,“ uviedol Zelenskyj na sieti X s tým, že Kyjev rozhodnutie Nawrockého rešpektuje.
„Ukrajina je vďačná poľskému ľudu za jeho podporu a spoluprácu, ktoré zohrávajú významnú úlohu v boji za našu i vašu nezávislosť od Ruska. Ukrajina nikdy nezabúda na solidaritu a chápe, že spolupráca medzi štátmi a národmi v našom regióne je jednou z hmatateľných bezpečnostných záruk pre Ukrajincov a pre každý susedný štát,“ poznamenal Zelenskyj v príspevku.
„Ukrajina bude naďalej otvorená všetkým zmysluplným formám spolupráce s Poľskom, aby sa pokúsila zabrániť protichodným interpretáciám zložitých a bolestivých kapitol našej spoločnej minulosti a zabezpečiť náležitú úctu voči všetkým nevinným obetiam 20. storočia,“ zdôraznil prezident.
„A my, Ukrajinci, robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že Európa v tomto storočí neutrpí porážku,“ dodal a vyzdvihol činy ukrajinských bojovníkov.
Nawrocki týmto krokom reagoval na rozhodnutie Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA), ktorá počas druhej svetovej vojny spáchala mnoho násilností.
Zelenskyj v máji prijal dekrét, ktorým uznal UPA za „hrdinov“. Zatiaľ čo Ukrajina túto skupinu považuje za hnutie protisovietskeho odporu, Poľsko jej pripisuje zodpovednosť za Volynský masaker, deportácie Židov a násilnosti, v ktorých pokračovala v juhovýchodnom Poľsku, na severovýchodnom Slovensku a na západnej Ukrajine aj po skončení druhej svetovej vojny.
„Verili sme, že Rád Bielej orlice, udelený v roku 2023, bol určený ukrajinskému ľudu a našej armáde. Tak to bolo vtedy povedané. Dnes som tento rád vrátil poľskému prezidentovi. Verím, že budúcnosť potvrdí rešpekt, ktorý si Ukrajinci zaslúžia,“ uviedol Zelenskyj na sieti X s tým, že Kyjev rozhodnutie Nawrockého rešpektuje.
„Ukrajina je vďačná poľskému ľudu za jeho podporu a spoluprácu, ktoré zohrávajú významnú úlohu v boji za našu i vašu nezávislosť od Ruska. Ukrajina nikdy nezabúda na solidaritu a chápe, že spolupráca medzi štátmi a národmi v našom regióne je jednou z hmatateľných bezpečnostných záruk pre Ukrajincov a pre každý susedný štát,“ poznamenal Zelenskyj v príspevku.
„Ukrajina bude naďalej otvorená všetkým zmysluplným formám spolupráce s Poľskom, aby sa pokúsila zabrániť protichodným interpretáciám zložitých a bolestivých kapitol našej spoločnej minulosti a zabezpečiť náležitú úctu voči všetkým nevinným obetiam 20. storočia,“ zdôraznil prezident.
„A my, Ukrajinci, robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že Európa v tomto storočí neutrpí porážku,“ dodal a vyzdvihol činy ukrajinských bojovníkov.