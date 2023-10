Zelenskyj vyjadril obavy o podpore USA v predvolebnom období

Granada 5. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyjadril obavy, že rétorika Washingtonu v období pred budúcoročnými prezidentskými voľbami môže oslabiť americkú pomoc pre Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky stanice RTVE.



Zelenskyj po príchode do španielskej Granady na summit Európskeho politického spoločenstva (EPC) pripomenul, že americký prezident Joe Biden ho (Zelenského) o pokračovaní v podpore ubezpečil. Dodal však, že USA prechádzajú náročným predvolebným obdobím.



Zelenskyj od lídrov európskych krajín žiadal viac jednoty voči ruským hybridným útokom, ktoré podľa jeho slov očakáva v zime. Žiadal tiež bezprostredné dodanie ďalších systémov protivzdušnej obrany.



V Granade absolvoval aj stretnutie so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom, ktorý mu prisľúbil viac vojenskej pomoci voči novej ruskej ofenzíve, ktorá sa očakáva počas zimy.



Rokovali aj o úsilí Ukrajiny o vstup do EÚ. "Ukrajina počíta s našou podporou na svojej ceste do EÚ," napísal neskôr Sánchez na sociálnej sieti.



Biden v stredu priznal, že chaos vo vnútri Republikánskej strany, ktorý paralyzuje jednu z komôr amerického Kongresu, vyvoláva znepokojenie v súvislosti s pomocou pre Ukrajinu.



Prezident reagoval na vývoj v Kongrese, kde bol republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy v utorok odvolaný z funkcie. Predchádzala tomu vzbura poslancov z radikálneho krídla Republikánskej strany, ktorí sú proti uvoľneniu dodatočných financií pre Kyjev.