Zelenskyj vyjadril spokojnosť, že Johnson uspel v hlasovaní o dôvere

Londýn 7. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril potešenie, že britský premiér Boris Johnson v pondelok uspel v hlasovaní o dôvere a zostal šéfom vlády. TASR správu prevzala v utorok z webovej stránky stanice BBC.



"Som rád, že sme nestratili dôležitého spojenca. Je to skvelá správa," povedal Zelenskyj.



Johnson si od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu so Zelenským vybudoval pevné vzťahy, píše BBC. Ukrajinský prezident ho v utorňajšom rozhovore pre denník Financial Times označil za "ozajstného priateľa Ukrajiny" a pevného podporovateľa.



Táto stanica tiež píše, že Spojené kráľovstvo ako jedna z prvých krajín poskytlo Ukrajine zbrane na posilnenie obrany a rovnako ako jeho západní spojenci zaviedlo voči Rusku sankcie. Johnson sa v apríli so Zelenským stretol v Kyjeve, kde mu vyjadril "neochvejnú podporu".



Pondelňajšie hlasovanie poslancov Konzervatívnej strany bolo reakciou na kroky Johnsonovej vlády i jeho účasť na večierkoch v období, keď v krajine platil lockdown. Premiéra nakoniec podporilo 211 zákonodarcov a 148 bolo za. Nikto sa nezdržal a všetky hlasy boli platné.