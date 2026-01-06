< sekcia Zahraničie
Zelenskyj vymenoval bývalú kanadskú vicepremiérku za svoju poradkyňu
Autor TASR
Kyjev 6. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že vymenoval bývalú podpredsedníčku kanadskej vlády Chrystiu Freelandovú do funkcie svojej poradkyne pre hospodársky rozvoj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Ukrajina potrebuje posilniť svoju vnútornú odolnosť - jednak v záujme obnovy Ukrajiny, pokiaľ diplomacia prinesie rýchle výsledky, a taktiež v záujme posilnenia našej obrany, pokiaľ kvôli oneskoreniam našich partnerov bude trvať ukončenie tejto vojny dlhšie,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Freelandová je kanadská politička s ukrajinskými koreňmi. Medzi rokmi 2019 a 2024 zastávala funkciu podpredsedníčky kanadskej vlády. V súčasnosti pôsobí ako poslankyňa parlamentu a osobitná vyslankyňa Kanady pre Ukrajinu. Oboch funkcií sa plánuje v najbližších dňoch vzdať.
„Ukrajina je v popredí dnešného globálneho boja za demokraciu a ja vítam túto príležitosť prispieť bez nároku na odmenu ako ekonomická poradkyňa,“ napísala Freelandová na sociálnej sieti X.
