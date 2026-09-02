Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 2. september 2026Meniny má Linda
< sekcia Zahraničie

Zelenskyj vymenoval nového veliteľa pozemných síl

.
Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR - Roman Hanc

Brigádny generál Zajc predtým slúžil ako veliteľ 20. armádneho zboru ukrajinských ozbrojených síl. Okrem iného sa venoval digitalizácii a rozvoju nasadzovania bezpilotných systémov.

Autor TASR
Kyjev 2. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu dekrétom vymenoval Sviatoslava Zajca za nového veliteľa pozemných síl Ukrajiny. Vo funkcii nahradil Hennadija Šapovalova, píše TASR na základe správy denníka Ukrajinska pravda.

Šapovalova odvolal Zelenskyj osobitným dekrétom. Vo funkcii pôsobil od júna 2025 po tom, ako Mychajlo Drapatyj - v súčasnosti hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl - odstúpil po ruskom útoku na výcvikové stredisko neďaleko frontovej línie.

Brigádny generál Zajc predtým slúžil ako veliteľ 20. armádneho zboru ukrajinských ozbrojených síl. Okrem iného sa venoval digitalizácii a rozvoju nasadzovania bezpilotných systémov.
.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku