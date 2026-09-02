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Zelenskyj vymenoval nového veliteľa pozemných síl
Brigádny generál Zajc predtým slúžil ako veliteľ 20. armádneho zboru ukrajinských ozbrojených síl. Okrem iného sa venoval digitalizácii a rozvoju nasadzovania bezpilotných systémov.
Autor TASR
Kyjev 2. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu dekrétom vymenoval Sviatoslava Zajca za nového veliteľa pozemných síl Ukrajiny. Vo funkcii nahradil Hennadija Šapovalova, píše TASR na základe správy denníka Ukrajinska pravda.
Šapovalova odvolal Zelenskyj osobitným dekrétom. Vo funkcii pôsobil od júna 2025 po tom, ako Mychajlo Drapatyj - v súčasnosti hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl - odstúpil po ruskom útoku na výcvikové stredisko neďaleko frontovej línie.
Brigádny generál Zajc predtým slúžil ako veliteľ 20. armádneho zboru ukrajinských ozbrojených síl. Okrem iného sa venoval digitalizácii a rozvoju nasadzovania bezpilotných systémov.
Šapovalova odvolal Zelenskyj osobitným dekrétom. Vo funkcii pôsobil od júna 2025 po tom, ako Mychajlo Drapatyj - v súčasnosti hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl - odstúpil po ruskom útoku na výcvikové stredisko neďaleko frontovej línie.
Brigádny generál Zajc predtým slúžil ako veliteľ 20. armádneho zboru ukrajinských ozbrojených síl. Okrem iného sa venoval digitalizácii a rozvoju nasadzovania bezpilotných systémov.