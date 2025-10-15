< sekcia Zahraničie
Zelenskyj vymenoval Serhija Lysaka za šéfa vojenskej správy Odesy
Kyjev 15. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vymenoval bývalého gubernátora Dnepropetrovskej oblasti Serhija Lysaka za šéfa novo zriadenej vojenskej správy prístavného mesta Odesa. Došlo k tomu po tom, čo prezident odňal občianstvo bývalému odeskému starostovi Hennadijovi Truchanovovi, čo automaticky vedie k strate postu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Prezident vymenoval Lysaka iba deň po odchode Truchanovova z postu pre jeho údajné vlastníctvo ruského pasu. Lysak tak povedie novovytvorenú vojenskú administratívu mesta. Vojnový stav dáva prezidentovi väčšie právomoci nad miestnymi orgánmi, no niektorí oponenti to kritizujú a označujú za nedemokratické, píše Reuters.
Truchanovova do úradu prvýkrát zvolili v roku 2014. Politik poprel, že by mal ruské občianstvo, a uviedol, že sa vo veci obráti na súd. Voľby sú v súčasnosti pozastavené na základe stanného práva.
Bývalý starosta sa verejne postavil proti ukrajinskému hnutiu „derusifikácie“, ktoré vzniklo v roku 2014, keď Moskva obsadila a anektovala Krymský polostrov, pripomína Reuters.
