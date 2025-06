Zelenskyj vymenoval za nového generálneho prokuratúra R. Kravčenka

Kyjev 21. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vymenoval za nového generálneho prokurátora krajiny Ruslana Kravčenka, ktorý bol do vlaňajšieho decembra gubernátorom Kyjevskej oblasti. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Kravčenko sa narodil v roku 1990 v meste Severodoneck v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. V rámci okresnej prokuratúry v Kyjevskej oblasti viedol vyšetrovanie masakru spáchaného ruskými silami v meste Buča pri Kyjeve. Neskôr, od apríla 2023 do decembra 2024, bol gubernátorom Kyjevskej oblasti.



V úrade generálneho prokurátora vystrieda Andrija Kostina, ktorého odvolanie odhlasoval vlani v októbri ukrajinský parlament. Kostin odstúpením prevzal zodpovednosť za celoštátny škandál s falošne priznanou invaliditou pre desiatky činiteľov, ktorí sa tak vyhli odvodom do armády. Po jeho odchode post generálneho prokurátora dočasne zastával Olexij Chomenko.



DPA uvádza, že Zelenskyj vymenoval od svojho nástupu do funkcie už štvrtého generálneho prokurátora.