Zelenskyj vymenoval zástupcov nového vrchného veliteľa armády

Kyjev 11. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vymenoval dvoch zástupcov nového vrchného veliteľa armády, pričom obišiel niekoľko vysokopostavených generálov, aby sa v rámci prebiehajúcich zmien vo vedení obrany viac zameral na bezpilotné lietadlá a elektronický boj. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



"Zástupcami vrchného veliteľa Olexandra Syrského budú plukovník Vadym Sucharevskyj - jeho oblasťou sú autonómne systémy a rozvoj využitia bezpilotných lietadiel pre našich vojakov; a plukovník Andrij Lebedenko - jeho oblasťou sú inovácie, technologická zložka armády a bojové systémy," povedal Zelenskyj vo svojom sobotňajšom videopríhovore.



Prezidentovo rozhodnutie znamená, že títo dvaja dôstojníci boli povýšení nad niekoľkých generálov, ktorí im teraz budú podriadení. Zelenskyj zdôvodnil ich vymenovanie do najvyššieho velenia potrebou vývoja nových technológií v armáde, aby sa minimalizovali straty na bojovom fronte.



Po odvolaní Valerija Zalužného z postu hlavného veliteľa ozbrojených síl Ukrajiny oznámil Zelenskyj rozsiahlu reorganizáciu na čele armády. Prezident v sobotu vymenil aj troch zástupcov náčelníka generálneho štábu, hoci do týchto pozícií vymenoval troch skúsených brigádnych generálov - Volodymyra Horbatjuka, Olexija Ševčenka a Mychajla Drapata.



Zelenskyj sa vyslovil aj k vlastnej výrobe zbraní a munície na Ukrajine, pričom na stretnutiach dal potrebné pokyny.



Kyjev v bojoch proti ruskému agresorovi zápasí s rastúcim nedostatkom munície a potrebuje väčšiu podporu Západu v oblasti zbraní. Zelenskyj uviedol, že pre krajinu je dôležitá spolupráca so zahraničnými partnermi. Dodal, že telefonicky požiadal francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o zbrane na elektronický boj, protivzdušnú obranu a pre delostrelectvo.



Syrskyj vyhlásil, že ukrajinské sily sa musia pripraviť na zmenu v spôsobe boja proti ruským jednotkám. "Iba zmeny a neustále zlepšovanie spôsobov a metód vedenia vojny nám umožnia uspieť na tejto ceste," povedal Syrskyj počas svojho prvého prejavu, odkedy ho vo štvrtok Zelenskyj vymenoval do funkcie.